Шаповалов обыграл Монфиса во втором круге US Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге US Open обыграл француза Гаэля Монфиса - 6:4, 6:4, 7:6. 18-летний спортсмен стал самым молодым участником третего круга на турнирах "Большого шлема" с 2011 года. В следующем раунде он встретится с британцем Кайлом Эдмундом.
Также в третий круг вышли Раду Албот из Молдавии и Томас Фаббиано из Италии.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Шаповалов (Канада) - Мофис (Франция, 8) - 6:4, 6:4, 7:6
Фаббиано (Италия) - Томпсон (Австралия) - 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2
Албот (Молдавия) - Лу Енсунь (Тайвань) - 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 7:6