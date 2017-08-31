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07:56 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шаповалов обыграл Монфиса во втором круге US Open


Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге US Open обыграл француза Гаэля Монфиса - 6:4, 6:4, 7:6. 18-летний спортсмен стал самым молодым участником третего круга на турнирах "Большого шлема" с 2011 года. В следующем раунде он встретится с британцем Кайлом Эдмундом.

Также в третий круг вышли Раду Албот из Молдавии и Томас Фаббиано из Италии.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг

Шаповалов (Канада) - Мофис (Франция, 8) - 6:4, 6:4, 7:6

Фаббиано (Италия) - Томпсон (Австралия) - 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2

Албот (Молдавия) - Лу Енсунь (Тайвань) - 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 7:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/6/

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