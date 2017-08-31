Шаповалов обыграл Цонга во втором круге US Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге US Open обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга - 6:4, 6:4, 7:6. 18-летний спортсмен стал самым молодым участником третего круга на турнирах "Большого шлема" с 2011 года. В следующем раунде он встретится с британцем Кайлом Эдмундом.

Также в третий круг вышли Раду Албот из Молдавии и Томас Фаббиано из Италии.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Шаповалов (Канада, Q) - Цонга (Франция, 8) - 6:4, 6:4, 7:6

Фаббиано (Италия) - Томпсон (Австралия) - 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2

Албот (Молдавия) - Лу Енсунь (Тайвань) - 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 7:6