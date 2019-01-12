Шамиль Тарпищев: "Жеребьевка для Шараповой нормальная. У женщин сейчас нет лидеров"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что у Марии Шараповой хорошие шансы на успешное выступление на Australian Open. Экс-первая ракетка мира в первом круге встретится с победительницей квалификации Гарриэтт Дарт.

- Я считаю, что жеребьевка для Марии абсолютно нормальная. У женщин сейчас нет явных лидеров, поэтому все зависит от самой спортсменки, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - Если она будет в порядке, то все должно получиться. Главное – психологически вработаться, чтобы состояние было ровным. Когда нервная система нетренированная, то, как правило, в выступлениях то блеск, то треск.

Если Мария будет держать свою подачу, если будет подавать под 70 процентов и ровно первым мячом, то я не вижу, что могут возникнуть проблемы в первом круге.