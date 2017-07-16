Шамиль Тарпищев: "Веснина и Макарова являются одной из лучших пар в мире"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина являются лучшей парой в женском теннисе на данный момент и заслуженно выиграли Уимблдон. В финальном матче они переиграли румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня, не отдав ни одного гейма – 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут.

– Пары играли на разных скоростях, плюс у соперниц наших девочек хуже шла подача, поэтому финал сложился в одни ворота, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Разница в классе была заметна. Вообще, Веснина и Макарова являются одной из лучших пар в мире. Национальной, из одной страны, так точно лучшей, соперничать с ними очень тяжело.