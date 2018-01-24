Шамиль Тарпищев: "В матче Весниной и Макаровой против Младенович и Бабош многое решит психология"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что в финальном матче Australian Open в состязании женских пар важную роль сыграет психологическое состояние соперниц. В решающем поединке россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова встретятся с Кристиной Младенович и Тимеа Бабош.

- Младенович очень хорошо играет на перехвате, поэтому вопрос о том, чтобы держать свою подачу, будет очень актуален, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Работа нервной системы будет определяющей. Веснина больше перехватывает, с позиций тактики будет важно, кто лучше играет на перехвате, а это в основном нервы. Если брать игру с лета на перехвате, то Веснина при удачной игре будет несколько лучше, чем Младенович.

Если говорить о подаче, думаю, что особенно в первой подаче некоторое преимущество будет у соперниц. Очень многое решит психология, потому что по степени усталости обе пары подошли к финалу достаточно свежими.

Пара у нас более опытная, но если брать по отдельности Младенович и Бабош, то они тоже достаточно опытные теннисистки. В предстоящем финале большую роль сыграет нервная система, а не сыгранность.