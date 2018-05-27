Шамиль Тарпищев: "В матче Кузнецовой и Мугурусы не исключаю победы россиянки"

Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что матч с участием Светланы Кузнецовой и испанки Гарбинье Мугурусы на Roland Garros будет изобиловать борьбой. По его словам, не исключено, что победу одержит россиянка.

Кузнецова встретится Мугурусой в первом круге Открытого чемпионата Франции. Испанка, получившая третий номер посева, выиграла турнир в 2016 году. Кузнецова побеждала на этом турнире в 2009 году.

– По предыдущим матчам было видно, что Света пока еще не обрела себя, нет надежности именно в психологическом плане в ходе игры, – цитирует "РИА Новости" Тарпищева. – Пока ее лихорадит: то блеск, то треск. Но в принципе она уже на подходе к своей лучшей форме, поэтому не исключено в этом матче будет и борьба, и, возможно, победа Кузнецовой.