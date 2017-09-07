Шамиль Тарпищев: "Стиль игры Рублева был удобен Надалю"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил уверенность в том, что стиль игры Андрея Рублева в четвертьфинальном матче US Open был удобен для испанца Рафаэля Надаля (1:6, 2:6, 2:6). По слова руководителя, россиянину не хватает стабильности и надежности.

Рублев впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США, он последним из россиян выбыл из турнира.

– Матч с Надалем был как лакмусовая бумажка: было ясно, что Рублеву пока не хватает арсенала, чтобы обыгрывать испанца, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Здесь нужна тактика быстрого нападения с позиции того, чтобы рвать паутину комбинаций с задней линии, которую предлагает Надаль, и часто выходить к сетке.

Андрею это делать пока тяжело, и стиль его игры удобен Надалю. К тому же в игре с задней линии Рублеву не хватает стабильности и надежности, но сейчас у молодежи психика не имеет долгой соревновательной подготовки, поэтому нервную систему тоже надо тренировать.

Он сам правильно на пресс-конференции сказал, что будет еще тренироваться, чтобы расти дальше. Это, наверное, самые правильные слова, которые можно сказать об этом матче.