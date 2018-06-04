Шамиль Тарпищев: "Шараповой нужно гонять Уильямс по корту"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Марии Шараповой необходимо "гонять по корту" Серену Уильямс в матче 4-го круга Roland Garros. По личным встречам американка имеет большое преимущество - 19:2.

- Статистика личных встреч в меньшей степени должна сидеть в голове у Маши, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - У них игра похожая, обе полагаются на силу, но мяч у Серены летит быстрее. Маша давит, а Серену задавить очень сложно, потому что скорость полета мяча у Серены выше, чем у Маши. Сложность для Маши будет в том, что Серену надо гонять, а гонять – это надо суметь справиться со скоростью полета мяча Серены. Надо крутить, отыгрывать назад, заставить в разных точках играть соперницу.

Серена сегодня передвигается не так хорошо. Надо заставить ее играть в разных точках, увеличить количество ошибок от себя. Но Маша в такой теннис не играет, она тоже полагается на силу. С этой точки зрения первостепенным фактором станет удержание своей подачи. В психологическом плане надо сыграть ровно, без провалов, не так, как было у Маши в первых матчах на "Ролан Гаррос". Выигрывать можно, известно, как это делать, вопрос в исполнении.