Шамиль Тарпищев: "Шарапова сыграла выше всяких похвал"

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что выступление россиянки Марии Шараповой на US Open можно признать успешным. По его словам, поражение в четвертом круге произошло из-за нехватки соревновательной практики. Шарапова уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой – 7:5, 4:6, 2:6.

​– Для длинного турнира в плане адаптации нервной системы Шарапова пока не готова, – цитирует ТАСС Тарпищева. – В первом сете все складывалось нормально, она подавала первую подачу под 70 процентов, а потом этот показатель упал до 54. Севастова использовала свои козыри, показала достаточное разнообразие, хотя если бы Маша играла чуть почище, то проблем не было бы.

Марию нужно похвалить за то, что она прошла три круга, ей просто нужно наиграться на таких соревнованиях. Обвинять Шарапову в чем-то сложно, те вещи, которые с ней происходят, это объективно нормально. Для себя она сыграла выше всяких похвал, а то, что не получилось, связано с нехваткой соревновательной практики.