Шамиль Тарпищев: "Шарапова может выиграть Уимблдон"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Мария Шарапова может претендовать на победу на Уимблдоне. По его словам, теннисистке необходимо сыграть больше матчей, чтобы выступать ровнее.

- Сейчас ей надо наиграться. В теннисе сейчас вообще нет безоговорочного лидера, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Претендовать на победу в Уимблдонском турнире может десяток игроков, включая Шарапову. Много зависит от удачной сетки, не должно быть перегрузок во время самого турнира. Перегрузки у Шараповой случаются "от себя", потому что она ровно не играет. Но это как раз вопрос наигранности. Как только наиграется, станет играть чище. Нужно ей подавать первым мячом под 65%. Тогда сможет выиграть Уимблдонский турнир.

Игра Шараповой на Roland Garros - это был то блеск, то треск. Нет еще надежности нервной системы в игре. Мы знаем Марию как самого волевого человека в женском туре, но нервная система должна быть тоже натренирована. Она еще не выдерживает.

Если Мария сыграет еще десяток добротных матчей и не будет травм, то в принципе можем ожидать еще большего прогресса. Ее нельзя назвать безоговорочным лидером тура, потому что подачу она не держит ровную на протяжении матча. Если бы держала, то могла бы уже и первой быть.