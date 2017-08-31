Шамиль Тарпищев: "Шарапова должна побеждать в третьем круге US Open"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Мария Шарапова должна проходить соперницу по третьему кругу Открытого чемпионата США американку Софию Кенни. Во втором круге Шарапова обыграла венгерку Тимею Бабош со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

- Насколько я помню, Кенни имеет наши корни, тренировалась у нас. Я посмотрел, как она подает - подача не мощная, - цитирует ТАСС Тарпищева. - С этой позиции, думаю, игра для Шараповой будет попроще, чем во втором круге.

Думаю, на первом месте сейчас вопрос нервного и психологического восстановления Шараповой. Но третий матч она должна выигрывать независимо ни от чего - противник по зубам. А там, на второй неделе, может получиться так, что будет и два выходных подряд, и у Маши появятся дополнительные шансы для хорошего выступления на турнире.