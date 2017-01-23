Шамиль Тарпищев: "Павлюченкова превосходит Уильямс по игровым качествам"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянка Анастасия Павлюченкова по игровым качествам превосходит американку Винус Уильямс. Спортсменки сыграют друг с другом в 1/4 финала Australian Open.

– По игровым моментам Павлюченкова превосходит Уильямс, у нее больше тактических вариаций, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Она с большой вероятностью сумеет победить и выйти в полуфинал. Но для этого надо стабильно подавать. Если сумеет удержать подачу, то должна побеждать, но со стабильностью подачи у нее проблемы.