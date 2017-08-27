Шамиль Тарпищев: "Не верю, что Шарапова выиграет US Open, но она способна пройти далеко"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Мария Шарапова может победить румынку Симону Халеп в первом круге US Open. Он также добавил, что не верит в то, что Шарапова может выиграть турнир.

Напомним, что в августе россиянка получила от организаторов US Open wild card. Для нее это будет первое появление на турнирах "Большого шлема" с момента возвращения на корт после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Очень интересен матч первого круга Маши с Халеп. Несмотря на то, что все ждут победы от румынки, в этой встрече вполне может выиграть Шарапова, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Именно Халеп надо больше бояться Шарапову, на стороне которой психологический подтекст.

Не верю, что Шарапова выиграет турнир, но при победе над Халеп у нее открывается благоприятная сетка. На две недели не уверен, что у Маши хватит сил, но пройти далеко она способна.

Сейчас очень широкий круг молодых теннисисток, действующих на высоких скоростях. Реально 10-12 могут выстрелить и добиться успеха на US Open.

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