Шамиль Тарпищев: "Не стоит делать трагедии из поражения Хачанова от Зверева"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Карен Хачанов хорошо выступил на Roland Garros. Он добрался до четвертого круга, где в пяти сетах проиграл Александру Звереву.

- Карен нормально выступил на Roland Garros. Они со Зверевым оба молодые, амбициозные, трагедии в этом поражении нет, хотя, конечно, лучше выигрывать, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Могло получиться, могло не получиться, но большой плюс в том, что второй год подряд Карен так далеко добирается. Надо добавлять в разнообразии, тогда Хачанов будет еще сильнее.