Шамиль Тарпищев: "Макарова и Веснина - лучшая национальная пара в мире"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему Елена Веснина и Екатерина Макарова разгромили соперниц в финале Уимблдонского турнира со счетом 6:0, 6:0 и назвал чемпионок лучшими на планете.

- Очень важно, что Екатерина избавилась от последствий травмы, и у девушек снова была полноценная пара. Я вооюбще считаю, что Веснина и Макарова сейчас - лучшая национальная пара мира. "Большие шлемы" все играют с кем хотят, много международных дуэтов, и поэтому уровень конкуренции на "мейджорах" выше, чем даже на Олимпийских играх. Но если брать пары, составленные из представителей одной страны, то наши девушки - сильнейшие на планете.

- Что думаете о финальном матче?

- Было видно, что Макарова и Веснина играют на разных скоростях с оппонентками. Те явно не справлялись со скоростью полета мяча. Конечно, есть и разница в классе, наши девушки были вторым номером посева, Никулеску и Чань - девятыми. Но главным фактором стало то, что соперницы, по-видимому, уже прошли пик формы, он пришелся на четвертьфинал-полуфинал. У них было много микроскопических аутов - попади они половину этих мячей, счет был бы где-то 6:3, 6:4. Но это не умаляет заслуг нашей пары. Приятно, что Макарова обрела себя, и девушки очень ровно сыграли. Особенно на приеме - когда наши девушки выиграли две подряд чужие подачи, соперницы растерялись. Победа более чем заслуженная. (Антон БАБОШИН)

У "Макарены" 3/4 "Шлема"! Макарова и Веснина выиграли Уимблдон