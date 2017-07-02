Шамиль Тарпищев: "Кузнецова способна выступить достаточно успешно на Уимблдоне"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что розыгрыш Уимблдона-2017 получится очень непредсказуемым по причине отсутствия Серены Уильямс и Марии Шараповой. Он также добавил, что хорошие шансы на успех на турнире имеет россиянка Светлана Кузнецова.

– Кузнецова – зрелая, состоявшаяся теннисистка, которая может на равных бороться с самыми сильными соперницами, – приводит "Подмосковье сегодня" слова Тарпищева. – Не зря же она сейчас занимает место в первой десятке мирового рейтинга. Считаю, в нынешнем розыгрыше Уимблдона она способна выступить достаточно успешно. Главная проблема Светы – неустойчивая психика. Если она сумеет справиться с самой собой, никакой противник ей не страшен.

Павлюченкова находится в неплохой форме, но ее игра очень зависит от соперников. Касаткина едва набирает ход, как ее тут же подкашивают травмы. Что касается молодых подмосковных теннисисток Анны Блинковой и Анастасии Потаповой, то они еще только начинают свою профессиональную карьеру. В отсутствие Серены Уильямс и Марии Шараповой нынешний розыгрыш получится очень непредсказуемым. Преимущество будут иметь теннисистки, обладающие сильной нацеленной подачей: Плишкова, Квитова, Мугуруса.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.