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Шамиль Тарпищев: "Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностью"

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Светлана Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не испытывала проблем со стабильностью. Россиянка в четвертьфинале турнира проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

В матче с Мугурусой Кузнецова испытывала проблемы с подачей, в этом все дело, – цитирует ТАСС Тарпищева. - Так-то она набрала отличную форму, могла победить и в этом матче, и в турнире в целом. Но ей не хватает определенной стабильности, именно в конкретный определенный момент турнира. Функционально же Кузнецова готова хорошо, уверен, что перейди матч с Мугурусой в третий сет, то Светлана бы победила.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4406469

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КОММЕНТАРИИ (1)
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samsam

Если бы, да кабы. С таким подходом и Тарпищев мог стать китайским космонавтом.

20:40