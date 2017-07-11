Шамиль Тарпищев: "Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностью"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Светлана Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не испытывала проблем со стабильностью. Россиянка в четвертьфинале турнира проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.



– В матче с Мугурусой Кузнецова испытывала проблемы с подачей, в этом все дело, – цитирует ТАСС Тарпищева. - Так-то она набрала отличную форму, могла победить и в этом матче, и в турнире в целом. Но ей не хватает определенной стабильности, именно в конкретный определенный момент турнира. Функционально же Кузнецова готова хорошо, уверен, что перейди матч с Мугурусой в третий сет, то Светлана бы победила.