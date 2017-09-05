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Шамиль Тарпищев: "Касаткина не до конца использовала свои шансы в матче с Канепи"

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Дарья Касаткина не до конца использовала свои шансы в матче четвертого круга Открытого чемпионата США против эстонки Кайи Канепи (4:6, 4:6).

- Касаткина не была, конечно, явным фаворитом в этом матче, но предпочтение все же было на ее стороне, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Но она реально не справилась со скоростью Канепи, та задавила ее мощью ударов. У Касаткиной не было вариативности игры, ей надо было играть разнообразнее – и укорачивать чаще, и менять ритм игры, но она не смогла это сделать. Этот проигрыш, конечно, не трагедия, но факт в том, что Дарья не до конца использовала свои шансы в игре.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20170905/1125287148.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Да уж, шансов у Дашки было немало. Моя землячка со своей фигурой 40-летней доярки по идее, никак выигрывать не должна была :) Но вот поди ж ты...

13:06