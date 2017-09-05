Шамиль Тарпищев: "Касаткина не до конца использовала свои шансы в матче с Канепи"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Дарья Касаткина не до конца использовала свои шансы в матче четвертого круга Открытого чемпионата США против эстонки Кайи Канепи (4:6, 4:6).

- Касаткина не была, конечно, явным фаворитом в этом матче, но предпочтение все же было на ее стороне, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Но она реально не справилась со скоростью Канепи, та задавила ее мощью ударов. У Касаткиной не было вариативности игры, ей надо было играть разнообразнее – и укорачивать чаще, и менять ритм игры, но она не смогла это сделать. Этот проигрыш, конечно, не трагедия, но факт в том, что Дарья не до конца использовала свои шансы в игре.