Шамиль Тарпищев: "Халеп надо бояться Шараповой в первом раунде US Open, а не наоборот"

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Симоне Халеп следует бояться Марии Шараповой в первом раунде US Open, а не наоборот.

Напомним, что в августе россиянка в августе получила от организаторов wild card. Для Шараповой это будет первое появление на турнирах Большого шлема с момента возвращения на корт после отбытия дисквалификации за употребление мельдония.

– Честно говоря, я не считаю, что это плохой жребий, потому что тут Халеп надо бояться Шараповой, а не наоборот. Это первый круг, и у Шараповой нет "обязаловки" выиграть, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – С точки зрения психологии Халеп будет сложнее играть. Думаю, что если у Шараповой не будет проблем с собственной подачей, то она вполне может выиграть

Физическая составляющая зависит от нервов, потому что можно быть феноменально готовым физически, а за счет нервной системы проиграть. Нервная система не тренируется, необходимо напряжение матчевое. Шарапова играла после дисквалификации, она не физически уставала в ходе матча, а именно нервно. Потому что нервная система отвыкла от таких нагрузок. Что касается физической готовности, то Мария будет готова, как всегда, хорошо.

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