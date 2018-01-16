Шамиль Тарпищев: "Хачанову против Дель Потро надо играть разнообразно, но он пока не умеет это делать"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что российскому теннисисту Карену Хачанову непросто придется в матче второго круга Australian Open против Хуана Мартина Дель Потро. Другой представитель России Даниил Медведев встретится с Чон Хеном.

- Хачанову сложно придется с Дель Потро, все-таки Хуан Мартин обладает очень большим опытом, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Против Дель Потро надо играть разнообразно, но Хачанов пока не умеет это делать. Единственная надежда на кондиции. Дель Потро последние матчи играл не очень уверенно, но преимущество в игре против Хачанова должно быть у аргентинца.

С Чон Хеном будет легче. Но в данном случае надо больше думать о том, насколько восстановится Медведев. У него очень затратная неделя была – турнир в Сиднее плюс непростой матч первого круга. Если Даниил восстановится, то этот соперник ему по зубам.