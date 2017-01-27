Шамиль Тарпищев: "Федереру необходимо сыграть нестандартно для победы над Надалем"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение о том, что Роджеру Федереру для победы над Рафаэлем Надалем в финале Australian Open необходимо сыграть в несвойственной для себя манере. По его словам, швейцарцу нежелательно затягивать игру и стараться как можно чаще выходить к сетке.

– Чем больше будет затягиваться матч, тем больше будет преимущество у Надаля, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. Федерер должен постараться выиграть матч в несвойственной ему манере: рвать игру и очень много выходить вперед к сетке. Сыграть надо так, как Миша Зверев сыграл с Энди Маррэем ранее в Мельбурне. Даже когда Федерер был в идеальной форме много лет назад, он пытался активно играть с Надалем, и первые полтора сета неплохо получалось, но до конца Федерера не хватало. Сейчас Федерер понимает, что и как надо делать. Но нельзя сваливаться на ту игру, которая удобнее Надалю.

Избавившись от травм, Надаль стал больше атаковать, невольно поменял стиль игры. Это понятно, потому что таково веление времени. Для Федерера Надаль неудобный соперник. Чаще всего Надаль "разваливал" Федерера, играя длительное время за счет вращения мяча. Мяч начинал "киксовать" на ракетке у Федерера по мере того, как матч продолжался. Вопрос в том, что Федерер физически не выглядел в Австралии хорошо от начала и до конца. Он играет блестяще, в этом сомнений нет. Но физически играет неровно.