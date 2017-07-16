Шамиль Тарпищев: "Федерера может хватить еще на 2-3 года"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Роджер Федерер сможет продолжать выступать на высоком уровне, если будет придерживаться диеты и тренировочного процесса. Сегодня швейцарец победил Марина Чилича в финале Уимблдона (6:3, 6:1, 6:4) и стал рекордсменом турнира, выиграв его в восьмой раз.

- Федерер - профессионал, что и продемонстрировал на этом Уимблдоне, его успех обусловлен несколькими факторами, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Во-первых, он изменил тактику, он стал играть по восходящему мячу, стал создавать темп, да так, что даже Надаль не справляется. В 35 лет Федерер прибавил в тактико- технических возможностях и стал играть лучше, чем 2-3 года назад. Во-вторых, он перестал стремиться к первой строчке рейтинга, перестал играть во всех турнирах подряд, а стал готовиться специально к крупным турнирам и турнирам "Большого шлема".

Вопрос в том, не надоел ли ему теннис. Если нет, если он будет продолжать соблюдать диету и так же подходить к тренировочному процессу, то еще года на два-три его хватит.