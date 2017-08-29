Шамиль Тарпищев: "Еще до матча предполагал, что у Шараповой шансов больше, чем у Халеп"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что победа над Симоной Халеп придаст Марии Шараповой психологическую уверенность. Российская теннисистка обыграла румынку в трех сетах (6:4, 4:6, 6:3) в первом круге US Open.

- После победы над Халеп Шарапова внутренне должна быть уверена, что она может. Это в хорошем понимании слова "психологически нормальный допинг", - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - С этой позиции уверенности эта победа добавила. Я еще до матча предполагал, что шансов у Шараповой больше. Психологически у Шараповой в первом матче были лучше шансы выиграть, чем проиграть. Халеп чувствовала обязаловку, что должна выигрывать, это был пресс для нее. У Шараповой этого не было.

Единственное – во втором сете был сбой. Но это естественно, потому что нервная система не тренирована без соревновательной практики. Говоря о дальнейшем, то здесь вопрос не физических кондиций, а больше психологии. В этом плане две недели турнира без соревновательной практики тяжело. Но, во всяком случае, Мария встала на место Халеп, и теперь у нее соперники, которых можно проходить.