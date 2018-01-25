Шамиль Тарпищев: "Джокович идет по возрастающей"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что серб Новак Джокович не провалился на Открытом чемпионате Австралии. По его словам, экс-первая ракетка мира идет по возрастающей.

Джокович, выигрывавший Australian Open шесть раз, в понедельник уступил корейцу Чхун Хену в матче четвертого круга. Серб из-за травмы локтя не выступал на турнирах АТР с июля.

- Джокович идет по возрастающей. Единственное, что напрягает, это то, что он поменял подачу. Она несколько уступает по скорости той, что была прежде, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Но это произошло из-за травмы. Если Джокович сумеет залечить травму, то еще долго будет играть. Те ошибки, которые он сделал в плане диеты и йоги, – в этом больше его проблема, нежели в мастерстве. Если травм не будет, он будет одним из главных претендентов на победы на самых крупных турнирах. Он и сейчас в порядке, не считаю, что он провалил турнир в Мельбурне. Для него главное, чтобы не было травм.