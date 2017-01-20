Шамиль Тарпищев: "Доволен действиями Хачанова, Медведева и Рублева на Australian Open"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что остался доволен игрой Карена Хачанова, Андрея Рублева и Даниила Медведева на Australian Open. Напомним, ни один из россиян не смог дойти до третьего круга.

– Дело в том, что молодежь только формируется, ребята в отдельных матчах показывают хорошую игру, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Действиями Хачанова, Медведева и Рублева я абсолютно доволен, выступили нормально. Хачанов стал увереннее действовать, есть показатели плодотворной работы. Не случайно он 32 эйса сделал в первом круге, рекорд Марата Сафина побил. Рублев оправился от проблем прошлогодних, но он пока не сформировался в мышечном плане, не обрел корсет мышечный. Но факт, что он на правильном пути.

Рублев показал достойную игру и с Энди Маррэем. Видно, что Медведев явно на подъеме, сыграл на уровне. Ждать стабильности от них еще рановато, главное не форсировать события и поэтапно выполнять методическую составляющую работы.