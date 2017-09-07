Шамиль Тарпищев: "Американские полуфиналы в женском US Open не говорят о гегемонии США"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что участие четырех американских теннисисток в полуфиналах US Open не значит, что американки являются гегемонами в этом виде спорта.

В полуфинале турнира Мэдисон Кис сыграет с Коко Вандевэй, а Винус Уильямс – со Слоан Стивенс. Открытый чемпионат США завершится 10 сентября.

– Американок можно просто похвалить, это прекрасная работа частных академий, у них очень много талантливой молодежи. Ну и при том бюджете, который имеет сама федерация – 200 миллионов долларов, когда-нибудь это должно было произойти, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Но это не значит, что американки являются гегемонами женского тенниса, потому что очень ровная ситуация у женщин, есть человек 15, которые могут претендовать на победу в любом турнире. А в US Open и сетки были во многом благоприятные для тех, кто оказался в полуфиналах, поэтому для меня это не было большим удивлением.