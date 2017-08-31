Севастова вышла в третий круг US Open, Стивенс выбила Цибулкову

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова во втором круге US Open обыграла украинку Катерину Козлову - 6:4, 6:4. Американка Слоан Стивенс одержала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой - 6:2, 5:7, 6:3. Другая словачка Магдалена Рыбарикова одолела чешку Кристину Плишкову - 7:6, 7:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Стивенс (США) - Цибулкова (Словакия) - 6:2, 5:7, 6:3

Рыбарикова (Словакия) - Плишкова Кр. (Чехия) - 7:6, 7:6

Севастова (Латвия) - Козлова (Украина) - 6:4, 6:4