Севастова впервые вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема"

Анастасия Севастова в матче четвертого круга US Open победила Джоанну Конту – 6:4, 7:5. Латвийская теннисистка впервые вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема". За выход в полуфинал Севастова сразится с победительницей пары Мэдисон Кис – Каролин Возняцки.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Севастова (Латвия) - Конта (Великобритания, 13) - 6:4, 7:5
lehanz
Молодец Настя! Из моего города девочка :)
21:12