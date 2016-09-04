Севастова впервые вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема"

Анастасия Севастова в матче четвертого круга US Open победила Джоанну Конту – 6:4, 7:5. Латвийская теннисистка впервые вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема". За выход в полуфинал Севастова сразится с победительницей пары Мэдисон Кис – Каролин Возняцки.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Севастова (Латвия) - Конта (Великобритания, 13) - 6:4, 7:5