20:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Севастова впервые вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема"

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Анастасия Севастова в матче четвертого круга US Open победила Джоанну Конту – 6:4, 7:5. Латвийская теннисистка впервые вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема". За выход в полуфинал Севастова сразится с победительницей пары Мэдисон Кис – Каролин Возняцки.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Севастова (Латвия) - Конта (Великобритания, 13) - 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lehanz

Молодец Настя! Из моего города девочка :)

21:12

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