Севастова, Свитолина и Осака вышли в 1/8 финала Australian Open

Украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв китаянку Чжан Шуай. В других встречах японка Наоми Осака взяла верх над Си Сувэй из Тайваня, а Анастасия Севастова из Латвии переиграла китаянку Ван Цян.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония, 4) – Си Сувэй (Тайвань, 28) – 5:7, 6:4, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 6) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:4, 7:5

Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Ван Цян (Китай, 21) – 6:3, 6:3