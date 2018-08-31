20:18 31 августа | Теннис — "Большой шлем"

Севастова победила Макарову в третьем круге US Open


Латвийка Анастасия Севастова обыграла Екатерину Макарову в трех сетах в матче 3-го круга US Open. В четвертом круге 19-я ракетка турнира встретится с победительницей поединка китаянки Ван Цян и украинки Элины Свитолиной.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Анастасия Севастова (Латвия, 19) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - 6:3, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2018/11/

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