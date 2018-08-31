Севастова победила Макарову в третьем круге US Open

Латвийка Анастасия Севастова обыграла Екатерину Макарову в трех сетах в матче 3-го круга US Open. В четвертом круге 19-я ракетка турнира встретится с победительницей поединка китаянки Ван Цян и украинки Элины Свитолиной.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Севастова (Латвия, 19) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - 6:3, 7:6 (7:4)