Севастова победила Макарову в третьем круге US Open

Латвийка Анастасия Севастова обыграла Екатерину Макарову в трех сетах в матче 3-го круга US Open. В четвертом круге 19-я ракетка турнира встретится с победительницей поединка китаянки Ван Цян и украинки Элины Свитолиной.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Севастова (Латвия, 19) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 4:6, 6:1, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - 6:3, 7:6 (7:4)