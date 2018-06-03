Сестры Уильямс вылетели с Roland Garros в парном разряде

Сестры Винус и Серена Уильямс не смогли выйти в четвертьфинал Roland Garros в парном разряде. Американки уступили Андрее Клепач и Марии Хосе Мартине Санчес, которые встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 3) - Винус Уильямс/Серена Уильямс (США, WC) - 6:4, 6:7, 6:0
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Всё по плану.) Патрик дал добро только на 2 полноценных сета...)) Для Си это вместо тренировки.)
20:09
загадочный лысый ассятин
Вот ЭТО -- нормальный ход!!! Завтра младшенькая должна напихать мордочкой в гуано одну литераторшу--кондитершу....
20:04
Sinaron
Братья Райт прямо )))
20:01