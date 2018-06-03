19:52 | Теннис — "Большой шлем"

Сестры Уильямс вылетели с Roland Garros в парном разряде

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Сестры Винус и Серена Уильямс не смогли выйти в четвертьфинал Roland Garros в парном разряде. Американки уступили Андрее Клепач и Марии Хосе Мартине Санчес, которые встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Третий круг 

Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 3) - Винус Уильямс/Серена Уильямс (США, WC) - 6:4, 6:7, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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#Костюм кошки Ваканды)

Всё по плану.) Патрик дал добро только на 2 полноценных сета...)) Для Си это вместо тренировки.)

20:09

загадочный лысый ассятин

Вот ЭТО -- нормальный ход!!! Завтра младшенькая должна напихать мордочкой в гуано одну литераторшу--кондитершу....

20:04

Sinaron

Братья Райт прямо )))

20:01

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