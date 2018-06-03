Сестры Уильямс вылетели с Roland Garros в парном разряде

Сестры Винус и Серена Уильямс не смогли выйти в четвертьфинал Roland Garros в парном разряде. Американки уступили Андрее Клепач и Марии Хосе Мартине Санчес, которые встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 3) - Винус Уильямс/Серена Уильямс (США, WC) - 6:4, 6:7, 6:0