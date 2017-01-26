10:00 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

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Американка Серена Уильямс в 1/2 финала Australian Open обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони в двух сетах – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.

В финале 35-летняя спортсменка сразится со своей сестрой – Винус Уильямс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Уильямс С. (США, 2) - Лучич-Барони (Хорватия) - 6:2, 6:1

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Футбольный Бог

Почему СЭ публикует расистские комментарии недоумков?

11:03

maxcds

Первый в истории АО без финала и без победителя!

11:02

Slim Taller

Попадание Винус в финал главная сенсация турнира.Очень бы хотелось,что-бы она выиграла в финале у Серены и завершила карьеру таким образом.Конечно,успех Винус показатель нынешнего уровня тенниса.

11:00

RoyalHunter

vovanella1976 Пока шумиха была насчет этих обезьян они не кололись(вылетали в турнирах в первом или втором круге)// Есть версия, что "неожиданное" поражение в 1 круге помогает навариться даже больше, чем в случае победы на турнире. Не верите - спросите у букмекеров

10:49

tryam

да, 1.2 на серену, все понятно, будет слив, ждем отчета хакеров под чем на этот раз сидят обезяны

10:45

vovanella1976

Пока шумиха была насчет этих обезьян они не кололись(вылетали в турнирах в первом или втором круге). Но тут поняли,что им не чего не будет и видно,что реально поднапичкались стеройдами.

10:44

RoyalHunter

gayduk Айртон, а Вы глупый негр?// не оскорбляйте негров сравнением с чмокой

10:42

RoyalHunter

это апогей "чистого" спорта

10:41

Гаттузо зол!

Какой позор для тенниса! В финале женского турнира играют два стероидных бройлера мужика......накачанных препаратами по самое не балуйся.

10:39

MVD1969

Две тяжело больные старушки разыграют финал.

10:39

Alex1507

Они же оно))))

10:39

sakusda

они же братья вроде?

10:37

super_bear

В финале встречаются две фармакологические машины ))

10:31

gayduk

Айртон, а Вы глупый негр?

10:31

shu111

Апофеоз преднизолона)

10:30

tulupp

Я и не сомневался в их финале. Несколько месяцев не выступали, болели, были при смерти. Что бы вытащить с того света им прописали кучу стеройдов и наркотиков. Итог братский финал. А Серена после (такой) подготовки выиграет большой шлем 2017.

10:14

Felix BARSA

Мужики, вперед !

10:12

Victort54

И это при том что сестры "очень больные" и принимают препараты, разрешенные им ВАДА в "виде исключения". Бедняжки...

10:12

lokofanat

Братский финал))

10:10

Айртон

Поцреоты, только не плачьте!)) Бгг.)) Закономерный финал двух лучших теннисисток в истории!) Браво, Си!)) Браво, Винус!))

10:08

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