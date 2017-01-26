Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

Американка Серена Уильямс в 1/2 финала Australian Open обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони в двух сетах – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.
В финале 35-летняя спортсменка сразится со своей сестрой – Винус Уильямс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Уильямс С. (США, 2) - Лучич-Барони (Хорватия) - 6:2, 6:1
Футбольный Бог
Почему СЭ публикует расистские комментарии недоумков?
11:03
maxcds
Первый в истории АО без финала и без победителя!
11:02
Slim Taller
Попадание Винус в финал главная сенсация турнира.Очень бы хотелось,что-бы она выиграла в финале у Серены и завершила карьеру таким образом.Конечно,успех Винус показатель нынешнего уровня тенниса.
11:00
RoyalHunter
vovanella1976 Пока шумиха была насчет этих обезьян они не кололись(вылетали в турнирах в первом или втором круге)// Есть версия, что "неожиданное" поражение в 1 круге помогает навариться даже больше, чем в случае победы на турнире. Не верите - спросите у букмекеров
10:49
tryam
да, 1.2 на серену, все понятно, будет слив, ждем отчета хакеров под чем на этот раз сидят обезяны
10:45
vovanella1976
Пока шумиха была насчет этих обезьян они не кололись(вылетали в турнирах в первом или втором круге). Но тут поняли,что им не чего не будет и видно,что реально поднапичкались стеройдами.
10:44
RoyalHunter
gayduk Айртон, а Вы глупый негр?// не оскорбляйте негров сравнением с чмокой
10:42
RoyalHunter
это апогей "чистого" спорта
10:41
Гаттузо зол!
Какой позор для тенниса! В финале женского турнира играют два стероидных бройлера мужика......накачанных препаратами по самое не балуйся.
10:39
MVD1969
Две тяжело больные старушки разыграют финал.
10:39
Alex1507
Они же оно))))
10:39
sakusda
они же братья вроде?
10:37
super_bear
В финале встречаются две фармакологические машины ))
10:31
gayduk
Айртон, а Вы глупый негр?
10:31
shu111
Апофеоз преднизолона)
10:30
tulupp
Я и не сомневался в их финале. Несколько месяцев не выступали, болели, были при смерти. Что бы вытащить с того света им прописали кучу стеройдов и наркотиков. Итог братский финал. А Серена после (такой) подготовки выиграет большой шлем 2017.
10:14
Felix BARSA
Мужики, вперед !
10:12
Victort54
И это при том что сестры "очень больные" и принимают препараты, разрешенные им ВАДА в "виде исключения". Бедняжки...
10:12
lokofanat
Братский финал))
10:10
Айртон
Поцреоты, только не плачьте!)) Бгг.)) Закономерный финал двух лучших теннисисток в истории!) Браво, Си!)) Браво, Винус!))
10:08