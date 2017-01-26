Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

Американка Серена Уильямс в 1/2 финала Australian Open обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони в двух сетах – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.

В финале 35-летняя спортсменка сразится со своей сестрой – Винус Уильямс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Уильямс С. (США, 2) - Лучич-Барони (Хорватия) - 6:2, 6:1