Серена Уильямс: "Ястремская - большой талант, ее слезы разбили мне сердце"

Американка Серена Уильямс после победы над украинкой Даяной Ястремской (6:2, 6:1) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии отметила, что слезы соперницы разбили ей сердце. Напомним, что Ястремская расплакалась, однако американка поддержала ее.

– Когда я подошла к сетке, то увидела, что Даяна плачет, – цитирует Серену официальный сайт Australian Open. – Это показывает, что она хотела не просто показать хороший теннис, а победить. Ее слезы разбили мне сердце. Она – большой талант. Мне очень приятно такое отношение к делу.

Конечно, и я плакала после матчей. Однажды проиграла Винус на Уимблдоне. Ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать.

Раньше я играла с Дэвенпорт, Хингис, Селеш. Они были в "Зале славы", поэтому каждый матч наводил страх. Однако я выходила и делала все что могла. Что касается Винус, то она пугает меня и сейчас.