Серена Уильямс: "Я здесь, чтобы доказать – я вернулась"

Серена Уильямс после победы в четвертьфинале Уимблдона над Камилой Джорджи (3:6, 6:3, 6:4) заявила, что еще не набрала оптимальную форму, но постепенно к ней приближается. В полуфинале американка встретится с представительницей Германии Юлией Гергес.

- Я отлично себя чувствую сейчас. В матче с Джорджи мне пришлось прибавить, потому что это было необходимо, - приводит официальный сайт тура Уильямс. - Это лишь мой четвертый турнир после возвращения. Я не ощущаю давления от необходимости обязательно победить. Я здесь, чтобы доказать - я вернулась. Чувствую, что приближаюсь к своему прежнему уровню, но до желаемого состояния еще большой путь. Гергес? Мы встречались с Юлией на "Rolan Garros". Это было 4-5 недель назад. Это не так важно. Впереди новый матч на другом покрытии, все будет другим. Все начинается с нуля. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Посмотрим, что у меня получится.

Матч между Уильямс и Гергес пройдет 12 июля.