Серена Уильямс: "Я так горжусь своей подругой Каролин Возняцки"

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс поздравила Каролин Возняцки с победой на Australian Open. В финальном матче датчанка взяла верх над Симоной Халеп и станет первой ракеткой мира.

"Я слишком нервничала, чтобы смотреть, но проснулась, чтобы увидеть, что Каролин Возняцки стала новой первой ракеткой и победительницей Australian Open. Так здорово. Я так рада. Я расплакалась? Да. Я так горжусь своей подругой, очень горжусь. Не могу заснуть", - написала Уильямс в Твиттере.