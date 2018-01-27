Серена Уильямс: "Я так горжусь своей подругой Каролин Возняцки"

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс поздравила Каролин Возняцки с победой на Australian Open. В финальном матче датчанка взяла верх над Симоной Халеп и станет первой ракеткой мира.
"Я слишком нервничала, чтобы смотреть, но проснулась, чтобы увидеть, что Каролин Возняцки стала новой первой ракеткой и победительницей Australian Open. Так здорово. Я так рада. Я расплакалась? Да. Я так горжусь своей подругой, очень горжусь. Не могу заснуть", - написала Уильямс в Твиттере.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:11
Бней Иегуда
Благодаря тебе все эти успехи Каро!)) Пусть проставляется!))
16:33
shu
ТИ без СД (сексуальные домогательства)
16:30