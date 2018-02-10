11:31 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс: "Я пока не знаю, буду ли участвовать в турнирах "Большого шлема" в этом году"


Американка Серена Уильямс призналась, что еще не знает, примет ли участие в турнирах "Большого шлема" в этом году. 36-летняя спортсменка возвращается на корт после длительной паузы, связанной с рождением ребенка.

– Я пока не знаю, буду ли участвовать в турнирах "Большого шлема", – цитирует ВВС Уильямс. – Сейчас сосредоточена на ближайших выходных. А потом посмотрю, как все будет складываться. Конечно, у меня есть определенные долгосрочные цели. Но пока нужно сосредоточиться на ближайших задачах. Не хотелось бы ставить себе рамки.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!