Серена Уильямс: "Я пока не знаю, буду ли участвовать в турнирах "Большого шлема" в этом году"

Американка Серена Уильямс призналась, что еще не знает, примет ли участие в турнирах "Большого шлема" в этом году. 36-летняя спортсменка возвращается на корт после длительной паузы, связанной с рождением ребенка.

– Я пока не знаю, буду ли участвовать в турнирах "Большого шлема", – цитирует ВВС Уильямс. – Сейчас сосредоточена на ближайших выходных. А потом посмотрю, как все будет складываться. Конечно, у меня есть определенные долгосрочные цели. Но пока нужно сосредоточиться на ближайших задачах. Не хотелось бы ставить себе рамки.