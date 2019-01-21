Серена Уильямс: "Я настоящий боец и никогда не сдаюсь"

Американская теннисистка Серена Уильямс - о победе над румынкой Симоной Халеп (6:1, 4:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде.

- Это был интенсивный матч, очень непростые розыгрыши. Для таких ли матчей я остаюсь в спорте? просто люблю играть в теннис и люблю играть здесь, - сказала американка в эфире телеканала Eurosport 1.- Халеп - номер один в мире и великолепный игрок. Я сыграла так, как я хочу. Знала, что могу так сыграть. Я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Сражаюсь за каждое очко. Это моя работа - играть для вас. И я люблю это.

В 1/4 финала американка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.