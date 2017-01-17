Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:3. Следующей соперницей Уильямс станет Люси Шафаржова из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Уильямс С. (США, 2) – Бенчич (Швейцария) – 6:4, 6:3

Плишкова Кар. (Чехия, 5) – Соррибес Тормо (Испания) – 6:2, 6:0

Конта (Великобритания, 9) – Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 6:2

Осака Н. (Япония) – Кумкхум (Таиланд) – 6:7 (2:7), 6:4, 7:5

Си Сувэй (Тайвань) – Кнапп (Италия) – 6:3, 2:0 отказ 2-го игрока

Доден (Франция) – Буюкакчай (Турция) – 7:5, 6:7 (1:7), 6:2

Фалькони (США) – Хань Синьюнь (Китай) – 6:1, 7:5