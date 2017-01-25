Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс взяла верх над представительницей Великобритании Джоанной Контой в матче 1/4 финала Australian Open в двух сетах – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За выход в финал Уильямс поборется с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уильямс С. (США, 2) – Конта (Великобритания, 9) – 6:2, 6:3
Айртон
Концовочка матча была особенно хороша...)) 5-0.)) Я как раз проснулся при 1-3 во втором, бгг.)) Но полностью матч в записи гляну!) Обязательно!))
07:56
Хрю-хрю
ЧМОка, ты в отличие от Серены неизлечимо болен. И те средства, которые тебе назначили лишь как-то поддерживают твоё психическое состояние, сдерживают от суицида. А вот Серена больна фиктивно, т.е. легально принимает сильнодействующие наркотические вещества, которые значительно увеличивают силу, концентрацию и скорость. Молчи уж ЧМОка, если хочешь показаться более-менее адекватным.
07:50
CanagliaVova
Чмока знает толк в пилюлях! Пилюли рулят!
07:50
Айртон
Ну не знаю, кое-кто из "знатоков" предрекал Конте лёгкую прогулку.)) Некто Дошка.)) Да и другие тролли до матча ждут поражения Си, а после пишут про волшебные пилюли.)) Конта сейчас очень хороша, выиграла 9 матчей подряд, не проиграв ни одного сета. Но Серена это совсем другой уровень. Рядом с ней вообще никто не стоял в истории тенниса, не говоря уже о Джоанне. Ближе всех - Винус!) При этом Серена сейчас не показывает и трети своих возможностей, полгода простоя в результате травм не могут пройти бесследно.) А про Джоанну Си сказала, что британка обязательно выиграет АО в будущем.) И вероятность этого действительно высока.)
07:38
shpasic
за что там ей спасибо - вылетела как пробка. и рядом с Сереной не стояла. должна была вылетать ещё где-то вместе с Кербер.
07:19
Айртон
Браво, Си!) Как всегда гениальна и неповторима!)) Джоанне спасибо за классный турнир, теннис самой высшей пробы!) Ждём полуфинал с Марьяной, матч с приставкой супер!))
07:00