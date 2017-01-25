Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс взяла верх над представительницей Великобритании Джоанной Контой в матче 1/4 финала Australian Open в двух сетах – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За выход в финал Уильямс поборется с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уильямс С. (США, 2) – Конта (Великобритания, 9) – 6:2, 6:3