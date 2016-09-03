Серена Уильямс вышла в четвертый круг US Open и побила рекорд Навратиловой

Серена Уильямс пробилась в четвертый круг US Open. В поединке третьего круга американка "посеянная" под первым номером, в двух партиях победила шведку Юханну Ларссон.

Благодаря этому успеху Уильямс одержала 307-ю победу в матчах турниров "Большого шлема" и по этому показателю вышла на чистое первое место среди женщин, оставив позади Мартину Навратилову. Отметим также, что ровно столько же побед в играх турниров "Большого шлема" одержал рекордсмен среди мужчин - Роджер Федерер.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Уильямс С. (США, 1) - Ларссон (Швеция) - 6:2, 6:1

Шведова (Казахстан) - Чжан Шуай (Китай) - 6:2, 7:5