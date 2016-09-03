Серена Уильямс вышла в четвертый круг US Open и побила рекорд Навратиловой

Серена Уильямс пробилась в четвертый круг US Open. В поединке третьего круга американка "посеянная" под первым номером, в двух партиях победила шведку Юханну Ларссон.
Благодаря этому успеху Уильямс одержала 307-ю победу в матчах турниров "Большого шлема" и по этому показателю вышла на чистое первое место среди женщин, оставив позади Мартину Навратилову. Отметим также, что ровно столько же побед в играх турниров "Большого шлема" одержал рекордсмен среди мужчин - Роджер Федерер.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Уильямс С. (США, 1) - Ларссон (Швеция) - 6:2, 6:1
Шведова (Казахстан) - Чжан Шуай (Китай) - 6:2, 7:5
maxcds
до федерера далеко! и только с ним и его рекордам надо равнять эту гиперстероидную мамбу-мужика
23:17
sdhl
Этот рекорд побить будет сложно. 4 турнира в год * 7 матчей * 11 лет = 308. Это нужно минимум 11 лет играть без поражений.) И это ещё неизвестно на какой цифре Серена остановится.
22:35