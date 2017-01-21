07:45 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open

0
0
0
1

Теннисистка Серена Уильямс успешно преодолела третий круг Australian Open, обыграв в двух сетах свою соотечественницу Николь Гиббс. В следующем раунде она встретится с Барборой Стрыцовой из Чехии.

В еще одном поединке хорватка Мирьяна Лучич-Барони в трех сетах была сильней Марии Саккари из Греции. В четвертом круге она встретится с американкой Дженнифер Брэди, которая сенсационно переиграла россиянку Елену Веснину.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Уильямс С. (США, 2) - Гиббс (США) - 6:1, 6:3

Лучич-Барони (Хорватия) - Саккари (Греция) - 3:6, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Айртон

Когда играют две представительницы Великой державы США - это всегда круто.)) А когда одна из них Великая Си - это круто вдвойне!)) Си с блестящей победой!)) У Николь большое будущее.)

07:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ