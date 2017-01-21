Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open

Теннисистка Серена Уильямс успешно преодолела третий круг Australian Open, обыграв в двух сетах свою соотечественницу Николь Гиббс. В следующем раунде она встретится с Барборой Стрыцовой из Чехии.

В еще одном поединке хорватка Мирьяна Лучич-Барони в трех сетах была сильней Марии Саккари из Греции. В четвертом круге она встретится с американкой Дженнифер Брэди, которая сенсационно переиграла россиянку Елену Веснину.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Уильямс С. (США, 2) - Гиббс (США) - 6:1, 6:3

Лучич-Барони (Хорватия) - Саккари (Греция) - 3:6, 6:2, 6:3