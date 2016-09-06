Серена Уильямс вышла в 1/4 финала US Open и побила рекорд по количеству побед в матчах турниров "Большого шлема"

Серена Уильямс вышла в 1/4 финала US Open. В матче четвертого круга американка победила Ярославу Шведову из Казахстана. За выход в полуфинал Уильямс поспорит с румынкой Симоной Халеп.

Отметим, что эта победа стала для американки 308-й в матчах турниров "Большого шлема". Таким образом, Уильямс обошла Роджера Федерера и установила рекорд по количеству побед в играх на турнирах "Большого шлема" среди мужчин и женщин.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

С. Уильямс (США, 1) – Шведова (Казахстан) – 6:2, 6:3