Серена Уильямс вышла в 1/4 финала US Open и побила рекорд по количеству побед в матчах турниров "Большого шлема"

Серена Уильямс вышла в 1/4 финала US Open. В матче четвертого круга американка победила Ярославу Шведову из Казахстана. За выход в полуфинал Уильямс поспорит с румынкой Симоной Халеп.
Отметим, что эта победа стала для американки 308-й в матчах турниров "Большого шлема". Таким образом, Уильямс обошла Роджера Федерера и установила рекорд по количеству побед в играх на турнирах "Большого шлема" среди мужчин и женщин.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
С. Уильямс (США, 1) – Шведова (Казахстан) – 6:2, 6:3
History made. Again.#Serena becomes overall Open Era leader in major match wins, def. Shvedova, 6-2, 6-3. #usopen pic.twitter.com/A8HOAZt4Vz– US Open Tennis (@usopen) 5 сентября 2016 г.
Dennis-Ber
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) представителем* ============= Джокович, думаю, всё же чуть сильнее, нет?
01:56
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
представителем*
01:05
sdhl
Что ни матч у Серены, то рекорд.) Буднично так переписывается история тенниса лучшей его представительницей.)
00:34