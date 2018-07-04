Серена Уильямс - в третьем круге Уимблдона

Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдонского турнира. Экс-первая ракетка мира победила Викторию Томову из Болгарии. Соперницей Уильямс-младшей станет победительница матча Татьяна Мария - Кристина Младенович.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 25) - Виктория Томова (Болгария, Q) - 6:1, 6:4

Камила Джорджи (Италия) - Мэдисон Бренгл (США) - 6:4, 6:4