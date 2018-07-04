Серена Уильямс - в третьем круге Уимблдона

Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдонского турнира. Экс-первая ракетка мира победила Викторию Томову из Болгарии. Соперницей Уильямс-младшей станет победительница матча Татьяна Мария - Кристина Младенович.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 25) - Виктория Томова (Болгария, Q) - 6:1, 6:4
Камила Джорджи (Италия) - Мэдисон Бренгл (США) - 6:4, 6:4
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