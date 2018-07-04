19:54 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс - в третьем круге Уимблдона


Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдонского турнира. Экс-первая ракетка мира победила Викторию Томову из Болгарии. Соперницей Уильямс-младшей станет победительница матча Татьяна Мария - Кристина Младенович.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Серена Уильямс (США, 25) - Виктория Томова (Болгария, Q) - 6:1, 6:4

Камила Джорджи (Италия) - Мэдисон Бренгл (США) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/11/

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Материалы других СМИ