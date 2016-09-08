06:39 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Серена Уильямс: "В матче с Халеп не использовала несколько хороших возможностей"

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Американка Серена Уильямс после четвертьфинального матча US Open с Симоной Халеп (6:2, 4:6, 6:3) выразила удовлетворение победой. В полуфинале она встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

– Я чувствую себя нормально, – приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. – Не на сто процентов, но нормально. Серьезных поводов для жалоб нет. Что касается игры, то я не использовала несколько возможностей. У меня были хорошие шансы. Первый и второй сеты я провела по-разному. В третьем удалось прибавить. В общем, мне не удалось отыграть ровно.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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US46

Серена пока побеждает на голом классе, не показывая даже малой доли своих возможностей. Ибо набрать форму после месячного простоя после травмы невозможно.

07:49

цска 19781978

Это не макака,а ГИБОН

07:49

gayduk

Дамы, остановите макаку!

07:41

цска 19781978

Не все стероиды использовал?

07:41

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