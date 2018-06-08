Серена Уильямс успеет восстановиться к Уимблдону

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сообщил, что травма спортсменки оказалась не очень серьезной. По его словам, ей понадобится на восстановление около 15 дней, поэтому она сможет принять участие в Уимблдоне, оторый начнется 2 июля.

Уильямс ранее снялась с Открытого чемпионата Франции перед матчем четвертого круга с россиянкой Марией Шараповой, сославшись на повреждение.

– Это мышечная травма. Если бы она продолжила играть, то, скорее всего, усугубила бы свою травму. Но так через 15 дней отдыха все заживет, и она снова будет готова играть, – цитирует Муратоглу New York Times.