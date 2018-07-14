Серена Уильямс: "У меня была психологическая борьба в каждом матче Уимблдона"

Американка Серена Уильямс подчеркнула, что Уимблдонский турнир стал для нее серьезным психологическим испытанием. Теннисистка недавно вернулась на корт после рождения дочери, и на Уимблдоне дошла до финала, где уступила Ангелик Кербер.

- Мне понадобилось время поттренироваться и подготовиться к турнирам "Большого шлема". Я однозначно продолжу играть и работать над своей игрой. Здорово продолжать двигаться своим путем. Прошедшие две недели были для меня важны психологически. У меня была психологическая борьба буквально в каждом матче. Я делала все возможное в каждой игре.

Я хочу сказать всем мамам: мне пришлось много бороться ради возвращения, и это было трудно. Думаю, если я справилась, то и они справяться. Я такой человек, который всегда говорит: "Ты - та, кем хочешь стать". Вы можете вернуться к работе после того, как станете мамами, если хотите. Но давления быть не должно, потому что воспитывать ребенка - это уже полноценная работа.

Эти две недели показали, что я могу бороться на долгой дистанции "Большого шлема".