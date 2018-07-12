18:14 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс стала соперницей Кербер по финалу Уибмлдона

Серена УИЛЬЯМС. Фото REUTERS
Серена УИЛЬЯМС. Фото REUTERS

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гергес (6:2, 6:4) в полуфинале Уибмлдона. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В финале соревнований Уильямс будет противостоять немка Ангелик Кербер, которая была сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко​ (6:3, 6:3).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Серена Уильямс (США, 25) - Юлия Гергес (Германия, 13) - 6:2, 6:4

К комментариям
13
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ