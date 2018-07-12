Серена Уильямс стала соперницей Кербер по финалу Уибмлдона

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гергес (6:2, 6:4) в полуфинале Уибмлдона. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В финале соревнований Уильямс будет противостоять немка Ангелик Кербер, которая была сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (6:3, 6:3).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Серена Уильямс (США, 25) - Юлия Гергес (Германия, 13) - 6:2, 6:4
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