Серена Уильямс: "Шарапова - фаворит матча со мной"

Американка Серена Уильямс считает, что Мария Шарапова будет фаворитом их поединка в четвертом круге Roland Garros.

Уильямс, вернувшаяся в теннис после рождения дочери, выиграла у Шараповой 19 матчей из 21, уступив только дважды в 2004 году. Ее победная серия составляет 18 игр.

- Думаю, Шарапова - фаворит матча, - цитирует Metro Уильямс. - Она играет уже больше года, я только нчала. Сейчас я просто пытаюсь понять, где я нахожусь и куда дальше двигаться. Думаю, матч с ней - это еще один тест. Она всегда хорошо здесь играет. Так что для меня это хороая возможность понять, на каком я уровне и, надеюсь, продолжать прогрессировать.

Последний раз Шарапова и Уильямс встречались в 2016 году в четвертьфинале Austalian Open. Уильямс победила в двух сетах - 6:3, 6:1, после чего выиграла турнир. Шарапова вскоре была уличена в употреблении запрещенного препарата мельдония и была дисквалифицирована на 15 месяцев.