07:26 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс проиграла в 1/4 финала Australian Open

Обсудить
25

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в 1/2 финала Australian Open. Она в трех сетах переиграла американку Серену Уильямс

Стоит отметить, что в третьем сете Уильямс вела в счете 5:1, имела матчбол, но проиграла 6 геймов подряд.

В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Серена Уильямс (США, 16) – 6:4, 4:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2019/11/

Обсудить
25
Загрузка...
Материалы других СМИ