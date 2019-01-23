Серена Уильямс проиграла в 1/4 финала Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в 1/2 финала Australian Open. Она в трех сетах переиграла американку Серену Уильямс.
Стоит отметить, что в третьем сете Уильямс вела в счете 5:1, имела матчбол, но проиграла 6 геймов подряд.
В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Серена Уильямс (США, 16) – 6:4, 4:6, 7:5
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