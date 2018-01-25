10:28 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс потребовала извинений от Тенниса Сандгрена

5

Американская теннисистка Серена Уильямс потребовала извинений от соотечественника Тенниса Сандгрена за его сообщения в твиттере.

После этого 26-летний спортсмен, который дошел до четвертьфинала Australian Open, обыграв Стэна Вавринку и Доминика Тима, удалил твиты, которые делал на протяжении последних 18 месяцев, и подчерекнул, что отрицает обвинения в расизме и обвинения в альтернативно правых взглядах.

– Я не из тех, кто нуждается, но есть группа людей, которые заслуживают извинений, – написала Уильямс на своей странице в Инстаграме. – Я не могу посмотреть на свою дочь и сказать ей, чтобы она расслабилась. Нет! Она будет знать, как постоять за себя. В том числе, глядя на мой пример.

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

inachipoch

Что такое "альтернативно правые взгляды"? Непризнание исключетельности ниггеров?

18:20

tulupp

Наверное сказал, "здорово, братан".

14:29

gayduk

Вот свинья! Еще и обижается

14:27

Brother Beyond

А что этот Теннис написал-то? На что она обиделась? Какой-то половинчатый материал, без подробностей.

11:07

rashlim

Тарпищев тогда слил, может хоть этот америкос пошлет "брата Вильямс" туда, куда надо.

10:50