Серена Уильямс потребовала извинений от Тенниса Сандгрена

Американская теннисистка Серена Уильямс потребовала извинений от соотечественника Тенниса Сандгрена за его сообщения в твиттере.
После этого 26-летний спортсмен, который дошел до четвертьфинала Australian Open, обыграв Стэна Вавринку и Доминика Тима, удалил твиты, которые делал на протяжении последних 18 месяцев, и подчерекнул, что отрицает обвинения в расизме и обвинения в альтернативно правых взглядах.
– Я не из тех, кто нуждается, но есть группа людей, которые заслуживают извинений, – написала Уильямс на своей странице в Инстаграме. – Я не могу посмотреть на свою дочь и сказать ей, чтобы она расслабилась. Нет! Она будет знать, как постоять за себя. В том числе, глядя на мой пример.
@TennysSandgren I don't need or want one. But there is a entire group of people that deserves an apology. I cant look at my daughter and tell her I sat back and was quiet. No! she will know how to stand up for herself and others- through my example. ✊🏿 pic.twitter.com/im2NhoMdN4– Serena Williams (@serenawilliams) 24 января 2018 г.
inachipoch
Что такое "альтернативно правые взгляды"? Непризнание исключетельности ниггеров?
18:20
tulupp
Наверное сказал, "здорово, братан".
14:29
gayduk
Вот свинья! Еще и обижается
14:27
Brother Beyond
А что этот Теннис написал-то? На что она обиделась? Какой-то половинчатый материал, без подробностей.
11:07
rashlim
Тарпищев тогда слил, может хоть этот америкос пошлет "брата Вильямс" туда, куда надо.
10:50